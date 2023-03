Prefeitura e Câmara firmam contribuição para Torneio de Pesca Esportiva

A Prefeitura de Três Lagoas e a Câmara Municipal firmaram termo de contribuição com a Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas (APETL) para a realização da 12ª Edição do Torneio de Pesca Esportiva do Tucunaré, que acontecerá dos dias 27 a 29 de abril no Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox”.

O valor do repasse será de R$ 430 mil reais que tem como objetivo auxiliar financeiramente no custeio de ações de fortalecimento do Turismo local, visando gerar um aumento na arrecadação, e na divulgação da cidade no contexto nacional, por se tratar de um dos maiores eventos do segmento no país.

A Lei nº 3.972, com data de 21 de março de 2023, foi publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL), edição 3306/2023, na sexta-feira (24), e nela consta todas as informações do Termo de Contribuição.

Os organizadores – APETL – deverão prestar contas dos recursos recebidos, oriundos do orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT), ao Poder Executivo assim que encerrado o evento.

Em 2022, a 11ª edição evento e alcançou mais de 3 milhões em movimentação econômica, superando em 1 milhão as expectativas, e público de 15 mil pessoas. Ao todo, participaram 922 pescadores, de 96 cidades e 11 estados, distribuídos em 332 equipes competidoras.

O secretário da SEDECT, José Aparecido de Moraes, ressaltou que o evento além de ser uma opção gratuita de diversão para os três-lagoenses, promove uma injeção na economia da cidade. “Nossa meta sempre será oferecer oportunidade de lazer e diversão para as famílias, e que nossa rede hoteleira e comércio em geral sejam impactados de forma positiva quanto à arrecadação e distribuição de rendas.”

TORNEIO 2023

Além de ser uma referência no calendário nacional dos torneios do Brasil e reunir os melhores competidores da modalidade de pesca esportiva, a APETL vem investindo em shows com os principais nomes do cenário nacional, e assim, trazendo para o Balneário não somente o público três-lagoense, mas de toda região e do país.

Nesse ano serão realizados dois grandes shows, da cantora Lauana Prado, no dia 27 (quinta-feira) e no dia 28 (sexta-feira), da dupla João Bosco e Vinícius, e não para por aí, passam pelo palco da festa, Lu & Robertinho e os nossos artistas locais, Neto & Junior e o DJ Camargo.