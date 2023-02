Prefeitura e governo de MS vão autorizar obras na Jary Mercante

Um dos pontos críticos de Três Lagoas neste período de chuvas é a avenida Jary Mercante, no bairro Jardim Alvorada. Quando chove a via fica alagada e no período de seca, tem os transtornos com a poeira. A boa notícia é que, em breve, a prefeitura e o governo do Estado vão autorizar o início das obras de drenagem e pavimentação da avenida.

Nesta terça-feira (8), o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), se reuniu com o governador Eduardo Riedel e com o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha (MDB), para tratar desta obra, que será executada com recursos do Município e do Estado.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, além dessas, outras obras estão previstas para serem retomadas e outras autorizadas para resolver os problemas dos alagamentos.

Confira a reportagem abaixo: