Prefeitura e Protetoras promovem ação gratuita para pets neste sábado

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove em parceria com as Associação Protetoras Três Lagoas, o evento gratuito “Projeto Protetoras em Ação”, no dia 25 (sábado), das 07h às 12h, na Praça “Ramez Tebet”.

Na oportunidade serão oferecidos: vacina antirrábica, microchipagem, distribuição de vermífugo, recebimento de doações que serão destinadas para as Protetoras, orientações a respeito dos pets e cadastro de protetores independentes que possuam mais de 10 animais.

O coordenador do CCZ, Everton Ottoni explica que o objetivo é incentivar e aumentar a imunização dos animais no Município. “Vamos unir forças da Prefeitura e Protetoras visando aumentar a cobertura vacinal dos pets e também a microchipagem. Venham participar” convidou o veterinário.

SERVIÇO

Projeto Protetoras em Ação

Data: Dia 25 (sábado)

Horário: Das 07h às 12h

Local: Praça Ramez Tebet

Endereço: Avenida Antônio Trajano com Avenida Rosário Congro