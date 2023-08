Prefeitura e Senac abrem 140 vagas para cursos profissionalizantes em Ribas do Rio Pardo

A Suzano, em parceria com a Prefeitura de Ribas do Rio Pardo e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), está abrindo 140 novas vagas para cursos profissionalizantes com início em agosto. As capacitações fazem parte do compromisso da companhia de contribuir para o desenvolvimento social e a geração de trabalho e renda na região, cujo mercado de trabalho segue aquecido devido às obras de construção de sua nova fábrica no município.

As pessoas interessadas poderão escolher entre sete cursos diferentes, os quais possuem 20 vagas cada um. A primeira fase conta com quatro cursos cujas inscrições se encerram no dia 24 de agosto. Dentre as qualificações com início no dia 28 de agosto, há vagas para a preparação de bolos e tortas no período matutino e salgadeiro(a), ambos no período noturno. Ainda na primeira leva, para pessoas interessadas no segmento estético, é possível se inscrever no curso de técnicas de unhas artísticas, que se inicia no dia 29 de agosto, ou no curso para corte de cabelo masculino e técnica de barbear, previsto para começar no dia 4 de setembro. Ambas as formações acontecem no período noturno.

A segunda fase proporcionará três cursos a serem ministrados no período vespertino e com inscrições até dia 31 de agosto. Interessados e interessadas podem optar pelo curso de design de sobrancelhas ou preparo de bolos artesanais, com início previsto para o dia 18 de setembro. Por fim, o curso de maquiador(a) começa no dia 26 do mesmo mês. Para participar, candidatos(as) devem ter idade mínima superior a 16 anos e o quinto ano completo (4ª série) do Ensino Fundamental. As inscrições devem ser feitas somente no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Central de Ribas do Rio Pardo, que fica na Rua José Coletto Garcia, n. 1430, das 7h às 11 horas e das 13h às 17 horas.

“A promoção de cursos de formação profissional está diretamente ligada a uma das metas de longo prazo da Suzano, que é a de reduzir as desigualdades sociais e retirar mais de 200 mil famílias da linha da pobreza em suas áreas de atuação até 2030. Na Suzano, temos um direcionador que diz que ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’, e entendemos que por meio de cursos como estes, em parceria com o Senac e a prefeitura, estamos contribuindo para o fortalecimento do comércio local, qualificando a mão de obra e fomentando o desenvolvimento socioeconômico da região”, destaca Maurício Miranda, diretor de Engenharia da Suzano.

Qualificação

Uma ação social e econômica, assim o diretor regional do Senac MS, Vítor Melo resume a parceria com a Suzano. “Com os investimentos recebidos nos últimos anos, a região tem crescido muito, mas a qualificação ainda é uma barreira para que todos se beneficiem das oportunidades. Por isso, somamos esforços com a empresa para levar esses cursos à população local. Ao mesmo tempo em que atacamos uma lacuna social, levando qualificação para pessoas em situação de vulnerabilidade, melhoramos os serviços nas áreas atendidas pelo Senac, serviços que passaram a ser mais demandados com o desenvolvimento do município, um círculo virtuoso”, explica.

Além de atender uma demanda do mercado, ofertando mão de obra qualificada para os setores de comércio e serviços, os cursos também proporcionam autonomia aos trabalhadores, que têm oportunidade, por exemplo, de atuar como MEI (Microempreendedores Individuais). Ao todo, a parceria prevê a realização de 21 cursos com mais de 400 pessoas qualificadas pelo Senac MS, por meio da parceria com o Projeto Cerrado. No ano passado, 110 já fizeram custos de Higiene e Manipulação de Alimentos; Manicure e Pedicure; Camareira e Meios de Hospedagem; Vendedor e Recepcionista.

A previsão é que até o final deste ano, serão oferecidas ainda 100 novas oportunidades de qualificação profissional, por meio de cinco outros cursos: preparo de compotas e doces cristalizados, limpeza de pele, marmita gourmet e fitness, salgadinhos para festas e técnicas em cortes e vendas de carne. Ao todo serão 240 vagas de qualificação profissional em Ribas do Rio Pardo ao longo de 2023.

Todas as aulas serão ministradas no Cras Central de Ribas do Rio Pardo, espaço em fase final de reforma e que deve ser entregue à comunidade nas próximas semanas. Para mais informações, é possível contatar o Cras pelo telefone: (67) 3238-1149.