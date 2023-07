Prefeitura entregará 6 mil cobertores para famílias carentes

Na manhã da última terça-feira (11), o prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro e a secretária de Assistência Social, Vera Helena Arsioli Pinho, realizaram a entrega de 6 mil cobertores para os coordenadores dos 6 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do Município.

Adquiridos com recursos próprios da Prefeitura de Três Lagoas, este material reforça a campanha contra o frio e uma de ações voltadas às famílias cadastradas nos CRAS, reduzindo os problemas decorrentes do inverno.

Na ocasião, Guerreiro mencionou que esta aquisição é um compromisso da Gestão e da SMAS com as famílias em situação de vulnerabilidade de Três Lagoas e elogiou o empenho e dedicação da secretária Vera Helena e todos os servidores no atendimento dos usuários.

O prefeito anunciou que o Governo do Estado enviará nos próximos dias mais uma quantidade de cobertores ao município.

Para receber o cobertor, as famílias devem procurar o CRAS de referência do seu bairro, estejam com o Cadastro Único atualizado e passem por avaliação da equipe técnica a partir dos critérios da Política de Assistência Social.