A Prefeitura de Três Lagoas inaugurou um centro poliesportivo e de lazer no bairro Novo Oeste. A entrega da obra aconteceu na manhã do último sábado (25). O espaço deve contemplar os moradores da região do conjunto habitacional Orestinho, que era carente deste tipo de infraestrutura. Além desta região, outros bairros de Três Lagoas também serão contemplados com áreas de lazer e esporte.

Confira a matéria completa: