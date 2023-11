Prefeitura informa interdição de ruas na Vila Haro para avanço de obras de macrodrenagem

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), comunica aos moradores e transeuntes do bairro Vila Haro que, nos dias 16 e 17 de novembro, a rua Rafael de Haro, juntamente com as ruas Santa Branca e Osmar Tacito de Lima, estará parcialmente interditada para a realização de obras relacionadas ao projeto de macrodrenagem, que tem por objetivo aprimorar a qualidade de vida dos residentes e transeuntes da região.

A administração pública solicita a atenção de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que transitarem pela área, pois, além da vala, haverá maquinário e equipes de trabalho atuando.