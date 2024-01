Prefeitura inicia atualização das atividades econômicas de Três Lagoas

Visando aprimorar a formulação de políticas públicas direcionadas às necessidades do setor comercial e obter um retrato preciso da atividade econômica da cidade, a Prefeitura de Três Lagoas contratou uma empresa para fazer um levantamento dos estabelecimentos comerciais locais.

Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Sueide Silva Torres, o levantamento é necessário para que não haja incoerência. “Inicialmente, é algo bem estruturado o que a prefeitura está fazendo, em visitar as lojas. Às vezes, determinado estabelecimento tem um ramo de atividade especificado no CNPJ, mas vende outro produto”, explicou.

Para alcançar esse objetivo, a administração municipal utilizará como base o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). A empresa terceirizada contratada, Consultoria EGL Engenharia, atuará com agentes de campo, devidamente identificados por crachá, para visitar estabelecimentos com o CNPJ cadastrado no município.

Nas visitas para o levantamento, serão solicitadas informações cruciais, como identificação do proprietário ou sócio, número de inscrição municipal, natureza da atividade do estabelecimento (CNAE - Classificação Nacional de Atividades Ecônomicas), e outras informações relevantes, definidas em conjunto com a prefeitura.

A secretária de finanças, Soyla Garcia, explicou que a empresa contratada está realizando o levantamento por etapas. “Depois de ter identificado todas as informações relacionadas ao IPTU e Imóveis, agora, a empresa está fazendo um levantamento específico na parte econômica. Atualizações que não foram alteradas na prefeitura, agora, serão atualizadas”, detalhou.

