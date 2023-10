Prefeitura inicia consulta pública sobre Parceria Público-Privada da iluminação

O processo para que Três Lagoas tenha uma nova iluminação pública, por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), avançou mais uma etapa com a abertura do período de consulta pública do projeto de concessão do Parque de Iluminação Pública.

Os documentos referentes a este processo ficarão 30 dias disponíveis à população, de 3 de outubro a 2 de novembro, através do site da prefeitura. Neste período, a população poderá visualizar a documentação, bem como preencher um formulário com sugestões ou questionamentos.

A publicação da consulta ocorre após a aprovação na Câmara de Vereadores e sanção no Executivo Municipal da Lei nº 4.015/2023, que autoriza a delegação de uma PPP para este fim em Três Lagoas.

Como parte do processo, uma audiência pública será realizada na Câmara de Vereadores de Três Lagoas, no dia 23 de outubro, a partir das 18h. Toda a comunidade está convidada a participar e deixar suas sugestões e contribuições ao debate.

A PPP vai modernizar os mais de 21 mil pontos de luz na cidade, com a substituição das luminárias antigas por lâmpadas de Led. Estima-se que, em 13 anos, prazo de duração da PPP, ocorrerá a economia de 28,5 milhões de kWh, equivalente ao consumo médio de 11 mil residências; a redução de 11,22 mil toneladas de CO2, equivalente a 8,5 mil árvores; e aproximadamente R$ 15,4 milhões de economia em despesas com energia devido a potencial redução de consumo.