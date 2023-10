Prefeitura inicia montagem da decoração natalina em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas já está no clima de natal! Por isso, foi dada a largada nos preparativos para a época mais festiva do ano, com o início da instalação da decoração natalina da cidade.

Neste ano, os pontos decorados serão todos na área central, sendo eles: avenida Antônio Trajano dos Santos – da Igreja Matriz até o Paço Municipal – e na avenida Rosário Congro dos Santos – da Feira Central Turística até a região da NOB.

Além das ruas, começou também o trabalho de montagem da Cidade do Natal, que se tornou um ponto turístico para os três-lagoenses e, assim como ano passado, será no estacionamento em frente ao Galpão da Maria Fumaça, na Esplanada NOB, às margens da avenida Rosário Congro.

A decoração natalina é realizada pela Diretoria de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciências, Tecnologia e Turismo (Sedectt), por meio do Departamento de Turismo.

A previsão de conclusão da decoração no município, segundo a Sedectt e Semec, é para o fim do mês de novembro.