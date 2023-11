Prefeitura irá realizar primeira reunião do "Finanças Te Conta" no dia 23 de novembro

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (Sefirc), lançou neste mês o programa “Finanças Te Conta” que visa intensificar a transparência nos atos administrativos, proporcionando aos representantes de classes e empresários acesso claro e detalhado a informações cruciais, como receitas, despesas e processos licitatórios.

Com isso, será realizado a primeira reunião da iniciativa no dia 23 de novembro, às 15h, no Paço Municipal, com o Sindicato Rural de Três Lagoas. Essa reunião, assim como as próximas, serão plataformas estratégicas para divulgar as ações municipais relacionadas à pasta de Finanças, esclarecer dúvidas e receber feedbacks valiosos dos representantes de entidades locais, sindicatos e associações empresariais.

O “Finanças Te Conta” representa um compromisso da Prefeitura de Três Lagoas em promover uma gestão pública cada vez mais transparente, aberta ao diálogo com os setores produtivos e orientada para atender às necessidades e expectativas desses segmentos. O programa é mais uma iniciativa para fortalecer a participação desses representantes no acompanhamento e das decisões administrativas e financeiras do município.

O Paço Municipal fica no Centro da cidade, no cruzamento da avenida Rosário Congro com a avenida Antônio Trajano dos Santos.