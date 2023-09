Prefeitura lança novo sistema da Ouvidoria Geral de Três Lagoas

Com foco em aumentar ainda mais a transparência e atender de maneira mais eficiente o cidadão três-lagoense, a Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas (Segov) lança nesta sexta-feira (1°), um novo sistema em substituição ao já existente, da Ouvidoria Geral Municipal.

Com o novo sistema, agora é possível de maneira mais rápida, prática e responsiva em qualquer dispositivo (celular, tablet ou computador), enviar solicitações, reclamações, denúncia, dúvidas, sugestões e outros assuntos para a prefeitura e acompanhar todo o processo do pedido.

Acessando pelo link ou pelo Portal Oficial do Município, o serviço agora também permite que o cidadão avalie o atendimento que recebeu e ainda envie o que precisa melhorar no serviço. Além disso, o sistema gera relatórios automáticos das avaliações, de quais serviços são mais solicitados e taxa de resposta para cada um deles.

No entanto, é importante destacar que aqueles que já tinham cadastro no sistema antigo, terão que realizar um novo e rápido cadastro na nova plataforma. Em relação ao acesso aos pedidos anteriores, o novo sistema não mostrará o histórico para o cidadão, mas ele pode entrar em contato com a Ouvidoria e solicitar relatórios dos seus atendimentos na plataforma antiga.

Além da atualização do sistema da Ouvidoria Geral Municipal, a Segov também está trabalhando na otimização e reformulação completa da Carta de Serviços, página essa que relaciona todos os serviços da administração municipal indicando suas funções, pessoal responsável, endereço do serviço, meios de contato e outras informações pertinentes.

Com a nova Carta de Serviço, será possível o cidadão acessar de forma muito rápida e responsiva as informações dos serviços ali cadastrados, contando com separação por secretaria e assunto. Além disso, o novo sistema conta com uma barra de pesquisa dedicada, que permite que, por meio de uma busca simples o internauta ache o que procura de maneira objetiva.

A previsão é que dentro das próximas semanas esse novo sistema seja colocado no ar, sendo que atualmente ele se encontra em testes finais e migração dos dados.

Ficou em dúvida sobre essas mudanças ou quer mais informações? Então, basta entrar em contato pelo telefone/WhatsApp da Ouvidoria Geral que é o (67) 99213-6400.