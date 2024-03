Prefeitura lança pacote de obras de R$ 70 milhões

Na próxima sexta-feira (15), o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), vai autorizar um pacote de obras no valor de R$ 70 milhões. A ordem de serviço será autorizada, às 19h, na Feira Central. A previsão é de que o governador Eduardo Riedel (PSDB), participe do evento. O pacote prevê obras de pavimentação, drenagem, construção de Centro de Educação Infantil, além de investimentos na área de lazer, com a construção do Parque Linear e da Cascalheira.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, esse será um dos maiores pacotes de obras lançados na gestão atual. As obras já estão licitadas e prontas para serem iniciadas. O parque linear, por exemplo, será executado pela empresa Poligonal Engenharia e Construções, vencedora da licitação, no valor de R$ 6,8 milhões. O prazo de conclusão da obra é de 12 meses.

O Parque Linear será implantado no trecho entre a rua João Dantas Filgueiras até a baixada do bairro Colinos, trecho da área de servidão por onde passavam os trilhos da antiga estrada de ferro Noroeste do Brasil (NOB), localizado ao longo da avenida Rosário Congro. O projeto consiste na construção de pista de caminhada, de skate, ciclovia, áreas de esporte, quadras de areia, de vôlei, academias, playground, bancos, entre outros. A ideia é urbanizar esse espaço e ao mesmo tempo oferecer mais opções de lazer a população, desafogando, inclusive, a circular da Lagoa Maior.

Em relação ao Parque da Cascalheira, a prefeitura já contratou uma empresa para construir uma guarita e cercar o local. A ideia é explorar a área como ponto turístico e ao mesmo tempo, preservar o espaço, que será transformado em um parque natural.

Por ser um ano eleitoral, a prefeitura tem até abril para licitar as obras. No entanto, pode autorizar os serviços depois do prazo, já que o prefeito Ângelo Guerreiro não é candidato. Segundo o secretário de Infraestrutura, além das obras em andamento, como a pavimentação e drenagem de ruas no bairro Vila Haro e São Carlos, várias obras serão iniciadas. Adiantou que os bairros Vila Alegre, Vila Nova, Alvorada, Jardim das Violetas, Vila Verde, entre outros, terão ruas pavimentada.