Prefeitura notifica famílias para desocuparem lotes no Cinturão Verde

Moradores do Cinturão Verde em Três Lagoas receberam notificações da prefeitura para deixarem os lotes. Segundo Airan Afonso da Silva, que representa um grupo de moradores, desde abril deste ano, as notificações começaram a ser entregues, dando um prazo de 30 dias para eles deixarem o local. A maioria das notificações seria devido às irregularidades na ocupação dos lotes.

Segundo Silva, essas notificações não são relativas ao contorno rodoviário que passará por alguns lotes. As famílias notificadas terão que deixar as áreas, mas serão indenizadas pelas benfeitorias feitas nelas. As demais, estão sendo notificadas porque não têm documento permitindo o uso e ocupação dos lotes.

Acompanhe reportagem sobre o assunto: