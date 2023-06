Prefeitura oferece atendimento psicológico gratuito para servidores

Conseguir aplicar todas as suas habilidades e competências de forma produtiva, e possuir capacidade emocional para as adversidades e situações de estresse relacionadas ao exercício da profissão, são alguns dos benefícios de cuidar das emoções, afetos e contrariedades para ter a saúde mental em dia. Como forma de ajudar os servidores da Prefeitura de Três Lagoas alcançar e manter esse objetivo, é oferecido aos funcionários e seus dependentes atendimento psicológico gratuito.

O projeto denominado “Ponto de Apoio” é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Três Lagoas (SSPM).

Qualquer servidor municipal, seja da prefeitura ou da Câmara Municipal e seus dependentes, acima de 13 anos de idade, podem receber atendimento. Não há necessidade de ser filiado ao SSPM.

As sessões acontecem na sede do Sindicato, de segunda a sexta-feira, no período matutino e vespertino, das 07h30 às 10h30 ou das 12h30 às 15h30. O agendamento é realizado presencialmente ou por telefone.

Com mais de 10 anos de atuação na SMS e 30 anos de experiência profissional, Paolo Farsoun Dorsa é o psicólogo responsável pelo atendimento.

Ele ressalta que o serviço é importante para proporcionar ao servidor, através do entendimento dos seus limites e possibilidades, uma vida laboral e pessoal com mais significado. “É com esse objetivo que oferecemos um ambiente agradável e com privacidade para poder ouvir e acolher todas as subjetividades dos colaboradores” explica o profissional.

SOBRE O PROJETO

O Projeto Ponto de Apoio foi iniciado no ano de 2019 e teve uma breve pausa no período de pandemia da Covid-19 e, até o momento, já acumula mais de 1.600 atendimentos realizados. São atendidos todos os tipos de demandas relacionadas à área da psicologia.

Entre os principais aspectos trabalhados com os servidores municipais estão objeções de ordem afetiva, conjugal, desmotivação, insatisfação com o labor ou ambiente de trabalho. Entre os jovens estão desmotivação de ordem geral ou com os estudos e dificuldades relacionados ao desenvolvimento.

As sessões têm duração de 40 a 60 minutos e, caso seja necessário, justificativa do atendimento é fornecido aos pacientes para ser apresentada no local de trabalho.