Prefeitura promove Festa das Crianças neste final de semana em Três Lagoas

Para celebrar o dia das crianças, comemorado em 12 de outubro, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura e Diretoria Educacional e Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) e apoio da Secretaria Municipal de Esportes Juventude e Lazer (Sejuvel), realiza no sábado (7) e no domingo (8), a Festa da Criança no Novo Oeste e NOB.

A Festa das Crianças terá distribuição de pipoca, algodão doce, pintura facial e balões personalizados, além dos brinquedos infláveis, pula-pula, circuito de atividades ao ar livre, jogos de tabuleiro e espaço para fotografia. E para animar a criançada apresentação do Palhaço Filito e vários personagens infantis.

Confira o calendário:

No sábado, o evento será na rua Jatoba, em frente à Escola Elaine de Sá e CEI Prof Andréa Martinez, no Bairro Novo Oeste, das 8 às 11h.

No domingo, será na Área Central da NOB, localizada na avenida Rosário Congro, das 8h às 11h.