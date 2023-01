Prefeitura quer transformar região da Cascalheira em parque municipal

A área onde fica a Cascalheira, às margens do rio Paraná, em Três Lagoas, pode ser transformada em parque municipal. Esse é um projeto que está sendo desenvolvido pelas secretarias do Meio Ambiente e Infraestrutura. A ideia da administração municipal é explorar essa região da cidade que tem grande potencial turístico. Muitas pessoas frequentam a Cascalheira nos finais de semana como lazer e também para a prática de atividades esportivas como trilhas e corridas.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, o pré-projeto já foi apresentado e o prefeito já fez algumas considerações do que gostaria que fosse feito. “Agora vamos para a parte de custos, planilhar e dentro do que o prefeito pediu, vamos fazer algumas alterações e em 2023 estamos querendo licitar”, destacou.

Ainda segundo Osmar, a ideia do projeto é explorar o turismo em Três Lagoas. “Eu não conhecia a Cascalheira, fiquei abismado com o tanto de lagoas que tem no local, a água é azul, coisa mais linda. E o prefeito quer explorar essa parte do turismo em Três Lagoas, tanto é que já estamos desenvolvendo o projeto de revitalização do balneário, já fizemos a etapa um, e agora em 2023, vamos fazer a etapa dois”, adiantou o secretário de Infraestrutura.

Em dezembro, a prefeitura inaugurou a primeira etapa do projeto, que foi a duplicação de trecho da avenida Jamil Jorge Salomão, via de acesso ao balneário. Esse trecho, além da duplicação, recebeu lâmpadas de led e uma ciclovia no meio do canteiro central.

A etapa dois, conforme o secretário, via a duplicação do restante da avenida, bem como a construção de uma lanchonete dentro do balneário. “A população anseia muito essa lanchonete no balneário”, destacou o secretário. Conforme divulgado na semana passada, a prefeitura vai desapropriar também uma área nas imediações do balneário para construir um centro de atividades para a realização de grandes eventos, desde rodeio, até shows.