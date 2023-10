Prefeitura realizará 1° Conferência sobre a Inclusão de Pessoas com Deficiência em Três Lagoas

A Prefeitura Municipal de Três Lagoas, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoas com Deficiência, realiza nos dias 24 e 25 de outubro, a 1° Conferência sobre a Inclusão da Pessoas com Deficiência, no auditório da AEMS, e tem como objetivo abordar questões fundamentais relacionadas à inclusão social, à acessibilidade, ao empoderamento e à promoção dos direitos das pessoas com deficiência.

A conferência acontecerá no dia 24, com abertura às 19h, e no dia 25, das 7h às 17h, contando com a participação com palestra será proferida pela Secretária Telma Nantes de Matos da Subsecretaria de Políticas Públicas para pessoas com deficiência, vinculada a pasta da Cidadania da Secretaria Estatual de Turismo, Esporte, Cultura do Mato Grosso do Sul e especialistas, ativistas e representantes governamentais.

O evento é aberto ao público em geral, incluindo pessoas com deficiência, suas famílias, profissionais da área, acadêmicos, estudantes e representantes de organizações não governamentais. Além disso, buscará estimular a participação de autoridades governamentais, a fim de promover o diálogo entre os setores público e privado, visando a implementação efetiva de políticas inclusivas em todos os níveis.

Essa é uma oportunidade para promover a conscientização, compartilhar conhecimentos e construir parcerias que possam contribuir para uma sociedade mais inclusiva e equitativa, partindo o princípio que a responsabilidade é de todos em garantir às pessoas com deficiência igualdade de oportunidades e que possam desfrutar plenamente de seus direitos humanos.