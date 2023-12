Prefeitura realizará entrega de 56 escrituras públicas nesta segunda-feira

A Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas (Segov), da Prefeitura de Três Lagoas realiza, nesta segunda-feira (18), mais uma entrega de escrituras pelo programa de Regularização Fundiária. O evento será na Praça Senador “Ramez Tebet”, às 19h, coincidindo com a abertura da ‘Serenata de Natal’, organizado pela Diretoria Municipal de Cultura.

Nesta ocasião, 56 famílias terão seus direitos assegurados por meio da entrega das tão aguardadas escrituras públicas. A iniciativa visa conferir segurança jurídica aos ocupantes de imóveis em áreas urbanas, garantindo o pleno direito de propriedade.

Do total de escrituras a serem concedidas, 42 beneficiarão moradores da Vila Piloto, 13 contemplarão residências no Jardim das Orquídeas e 1 será destinada ao Nova Ipanema. Esse esforço da administração municipal busca não apenas legalizar as moradias, mas proporcionar dignidade e cidadania aos habitantes dessas localidades.

A cerimônia de entrega contará com a presença de autoridades municipais, representantes da Segov e da Diretoria Municipal de Cultura, além das famílias beneficiadas. A abertura do Serenata de Natal adiciona um toque festivo e comunitário ao evento, celebrando não apenas a conquista individual, mas a união da comunidade em meio à temporada natalina.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas