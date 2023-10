Prefeitura repõe cabos elétricos furtados da Biblioteca Municipal

Na tarde de terça-feira (3), foi informado que devido ao furto de cabos elétricos da Biblioteca Municipal “Rosário Congro”, os serviços de empréstimos de livro, Central de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Procuradoria Jurídica do Município, haviam sido afetados.

Porém, a Administração Municipal conseguiu realizar reparos mais rápido que o previsto inicial e os setores voltaram a atender em sua normalidade nesta quarta-feira (4).

O furto deve ter ocorrido durante a noite de domingo (1) ou na madrugada de segunda-feira (2) e, com isso, afetou uma das fases do prédio, impossibilitando o uso de ventiladores, ar-condicionado e luzes do local.

Porém, as geladeiras que armazenam as vacinas não pararam de funcionar, pois a fase de energia que as mantêm ligadas não foi prejudicada. Mesmo assim, a equipe está tirando relatório diário para verificar se não há oscilação de temperatura e cause perda de doses.

Um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia está investigando mais esse caso de furto no intuito de identificar e punir o responsável.