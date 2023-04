Prefeitura revitaliza avenidas e construirá parque Linear

A avenida Antônio Trajano é uma das que está passando por revitalização. O canteiro da avenida está em obras e dentro de 90 dias os a empreiteira deve concluir os serviços. Segundo o secretário de infraestrutura, Osmar dias, apesar de alguns questionamentos a respeito da retirada das pedras portuguesas, a revitalização dará outra cara para a avenida.

O projeto do parque linear está orçado em R$ 9 milhões, no entanto, segundo o secretário, a prioridade neste momento é a execução de obras de asfalto e drenagem, principalmente em bairros que sofrem com o problema do acúmulo de águas pluviais nas ruas.

