Prefeitura vai abrir processos seletivos com mais de 150 vagas

Diante da necessidade de profissionais para atender em três áreas de serviços públicos da administração municipal, a Prefeitura de Três Lagoas vai abrir inscrições para dois processos seletivos. Segundo o secretário de Administração, Gilmar Tabone, as vagas serão para atender a demanda das secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social. O total de vagas ainda não foi definido, mas a maioria, mais de 60, será para os serviços de saúde.

Segundo Tabone, o primeiro processo seletivo será para a Secretaria de Saúde, cujo edital deve ser lançado ainda neste mês, com todos os detalhes de vagas, inscrições e prazos. O outro, que vai abranger as vagas para Assistência e Educação, será lançado posteriormente, mas ainda neste ano, garantiu o secretário. O processo seletivo tem duração de um ano, podendo ser prorrogado por mais um.

Mas, um novo concurso público ainda na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), o secretário descartou. Segundo ele, ainda tem um concurso em aberto e com vagas para serem preenchidas. Destacou que na gestão de Guerreiro, foram empossados 1.970 servidores concursados. “Se a gente tiver uma demanda extra, uma necessidade especial, aí devemos sim abrir, mas por enquanto não está no nosso plano nenhum concurso”, adiantou o secretário.

Ainda de acordo com Tabone, atualmente a administração municipal tem 5.232 funcionários, desses 3,5 mil concursados e o restante contratado, entre eles, os comissionados, de livre nomeação do prefeito. Entre os contratados, segundo o secretário, muitos são da Saúde e Educação.

A folha de pagamento do município consome boa parte do orçamento e, ao encerrar 2023, segundo Tabone, deve chegar aos R$ 490 milhões.

SAÚDE

O processo seletivo, de acordo com a secretária de Saúde, Elaine Fúrio, visa contratar também médicos especialistas que hoje é um dos principais problemas enfrentados no município. A demora para se conseguir uma vaga com esses profissionais se deve a dificuldades para contratá-los, segundo a secretária. Ela citou como exemplo, dificuldades para contratar neuropediatra, neuropsicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional.

Outra novidade na tentativa de resolver a falta de profissionais será o atendimento de teleconsulta. A prefeitura está na fase de cotação de preço para contratar o serviço de consulta online.