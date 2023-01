Prefeitura vai asfaltar ruas na Esplanada da NOB e construir novos projetos

As ruas da Esplanada da NOB, no centro de Três Lagoas, serão pavimentadas neste ano, segundo informou o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias. Além do asfalto, ele informou que existem outros projetos previstos para essa região da cidade que, aos poucos, vai ganhando novas ocupações.

Osmar adiantou que será construída uma “Cidade Luz”, um espaço que será utilizado o ano todo para a realização de eventos, como a Festa do Folclore, Carnaval, entre outras atividades. Também será construída no local, a “Cidade da Criança”, espaço volto aos pequenos.

A região da NOB que por anos ficou abandonada, tomada pelo mato, aos poucos vai ganhando novo visual. Neste mês, serão concluídas as obras de construção do estacionamento em frente ao prédio da feira central, que completou um ano de funcionamento.