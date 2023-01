Prefeitura vai licitar obras de asfalto nos bairros Vila Maria e Jardim das Hortênsias

Moradores de bairros mais distantes do centro da cidade sofrem nesta época do ano, com as chuvas devido à falta de infraestrutura.

É o caso dos moradores dos bairros jardim das Hortênsias e Vila Maria. O jardineiro Orlando Mauro é morador do Jardim das Hortênsias e sabe bem das dificuldades de morar em um bairro sem infraestrutura.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, neste mês, a prefeitura vai licitar as obras de pavimentação de ruas nesses dois bairros da cidade.

