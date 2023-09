Prêmio de R$ 200 milhões movimenta casas lotéricas em Três Lagoas

A um dia do sorteio da Lotofácil da Independência 2023, que neste ano oferta um prêmio estimado de R$ 200 milhões, é intenso o fluxo de apostadores nas casas lotéricas, em Três Lagoas.

A Caixa Econômica Federal iniciará o sorteio da Lotofácil, neste sábado (9), a partir das 20h, horário de Brasília, e os prêmios não acumulam e devem ser rateados diante da quantidade de apostas.

A Mega Sena também está com prêmio acumulado e vai pagar mais de R$ 85 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, nas casas lotéricas em Três Lagoas, e também, pelo aplicativo ou site da Caixa Econômica Federal.

Não existe fórmula mágica para acertar nas loterias. “Muitos apostadores preferem tentar a sorte através dos bolões, pois acreditam que tem mais chances de ganhar”, explicou o proprietário de Casa Lotérica, Ênio Xavier.