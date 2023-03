Presidente da Câmara analisa possibilidade de Eduardo Rocha ser candidato à prefeito

Em ano pré-eleitoral, políticos cotados para a disputa das eleições municipais de 2024 já começam a se movimentar. Em Mato Grosso do Sul, os olhos se voltam também para a disputa da prefeitura de Três Lagoas, umas das cidades mais importantes economicamente do Estado.

Alguns nomes já são tidos como pré-candidatos. Um deles é do Presidente da Câmara de vereadores de Três Tagoas, Cassiano Maia (PSDB), que já declarou publicamente a pretensão em ser o sucessor do atual prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB). No entanto, nos bastidores, há quem diga que, o candidato a prefeito em 2024 poderá ser Eduardo Rocha, atual Secretário da Casa Civil de Mato Grosso do Sul, e esposo da Ministra do Planejamento, Simone Tebet.

Maia falou como analisa a possibilidade de Eduardo Rocha ser o candidato do grupo do qual ele pertence: