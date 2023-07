Presidente da Câmara faz avaliação do primeiro período legislativo de 2023

O presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, Cassiano Maia (PSDB), participou do programa RCN Notícias da rádio Cultura FM e TVC HD, nesta quinta-feira (13), para fazer uma avaliação dos trabalhos no primeiro período legislativo de 2023.

Nesta quarta-feira (12), os vereadores aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) para 2024. A partir do dia 18 de julho, os vereadores entram em recesso parlamentar e retornarão as atividades, em Plenário, no dia 1º de agosto.

Cassiano diz que o primeiro período legislativo de 2023 foi muito produtivo, com a aprovação de projetos importantes e assuntos relevantes debatidos. Destacou a solução encontrada pelo Legislativo para que os contribuintes não paguem mais a taxa de lixo, bem como a redução no número de vereadores, de 17 para 15, a partir da próxima legislatura.

Acompanhe a entrevista com o presidente da Câmara: