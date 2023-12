Presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, faz balanço do Poder Legislativo em 2023

O presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, vereador Cassiano Maia, destacou a trajetória do Poder Legislativo no ano de 2023. A Casa de Leis vai encerrar as atividades legislativas com todos os projetos do Poder Executivo discutidos e votados, segundo a Mesa Diretora.

Em seu terceiro ano à frente da Casa de Leis, Cassiano destacou a aprovação do projeto de redução do número de vereadores, que vai diminuir de 17 para 15 a partir de 2025, e a redução do duodécimo, de 6% para 4% ao ano. "Com essas economias, nossa gestão vai conseguir fazer o subsídio da taxa de lixo para a população três-lagoense. E, com isso, quem ganha é a população, sob responsabilidade da Câmara Municipal."

Para o presidente, a redução de custos da máquina pública será o foco principal no ano de 2024, que será, por enquanto, seu último ano no comando da Mesa Diretora, devido às Eleições Municipais.

Confira a reportagem abaixo: