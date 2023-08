Presidente da OAB de Três Lagoas fala sobre projetos e Dia do Advogado

O Dia do Advogado, no Brasil, é comemorado nesta sexta-feira (11). A data foi selecionada em referência à data em que as primeiras duas faculdades de Direito do Brasil foram estabelecidas, em 1827, sendo a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco.

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Três Lagoas, Tiago Martinho, participou do programa RCN Notícias, desta sexta-feira (11), para falar sobre a data celebrada pela categoria e alguns projetos. “O Dia do Advogado tradicionalmente é um dia em que todos celebram e comemoram a importância que advocacia tem para o desenvolvimento da nossa sociedade, democracia e para a própria república”, afirma.

