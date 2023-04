Presidente da Petrobras visitará fábrica que pode ser retomada ainda este ano

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, reiterou nesta semana, a importância da conclusão e operação da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN 3), em Três Lagoas. Ela informou que esse será um dos assuntos que discutirá com o novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, em reunião que deve ocorrer neste mês de abril.

Simone adiantou que o presidente da Petrobras virá a Três Lagoas para conhecer a fábrica, que já recebeu investimentos de R$ 4 bilhões. Para concluí-la, segundo ela, é necessário mais cerca de R$ 1 bilhão. “Ou seja, 10 meses de construção, se a fábrica retomar no meio deste ano, assim no próximo, teremos uma fábrica funcionando”, disse a ministra.

Tebet destacou que a UFN 3 é importante, não apenas para a economia, mais a geração de empregos e impostos e para a agronegócio, pois irá reduzir a importação de fertilizantes. “A fábrica de fertilizantes é a mais moderna e maior da américa latina. Ela está quase pronta e, sozinha, terá a capacidade de dobrar a produção de fertilizantes nitrogenados no Brasil. Isso significa mais fertilizante nacional e mais barato, circustância que irá impactar no custeio da lavoura, reduzindo custos. Já chegamos a ter 50% de produção de fertilizantes nacional para o agronegócio, e hoje não produzimos nem 22%. Então precisamos correr atras do prejuízo. Essa fábrica é fundamental para isso”, destacou Simone.

Ainda segundo a ministra do Planejamento, a princípio, o que ela pedirá para a Petrobras é que a estatal termine a fábrica. “Depois ela vê o que vai fazer, essa é uma decisão da Petrobras, se vai vender ou tocar a fábrica. Estamos falando de uma fábrica que já recebeu R$ 10 bilhões em investimentos e, com mais R$ 800 milhões, ou cerca de R$ 1 bilhão, estará concluída. Ou seja, com 10 meses de construção, se começar no meio deste ano, no próximo, já teremos uma fábrica em operação e arrecadando ICMS, contribuindo com os municípios do Estado”, disse Simone.

A UFN 3 foi um dos assuntos abordado pela ministra do Planejamento em reunião com prefeitos e vereadores de Mato Grosso do Sul, que participaram nesta semana da 24ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Ela reiterou a defesa da reforma tributária e buscou tranquilizar os prefeitos com relação à união do ISS com o ICMS e destacou a disponibilidade de recursos para uma série de obras, inclusive do Minha Casa Minha Vida e da rota Bioceânica, no Mato Grosso do Sul.

ROTA BIOCEÂNICA

Sobre a rota Bioceânica, Tebet disse que o governador Eduardo Riedel já conseguiu o valor de cerca de R$ 80 milhões para fazer os 14 quilômetros que faltam no Estado. “A rota vai diminuir em 10 mil quilômetros, portanto em 12 a 14 dias, o tempo para a nossa produção chegar à China.

É uma obra muito emblemática”, afirmou. Ao todo, destacou que Mato Grosso do Sul terá quase R$ 1 bilhão para obras, novas ou em andamento, o que representa um aumento de 316% em relação à dotação da LOA do ano passado.