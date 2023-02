Com o período de carnaval, muitos assuntos recebem atenção como a diversidade cultural, a identidade negra. O presidente do Conselho Municipal de Três Lagoas, José Bento de Arruda, participou do programa RCN Notícias, da TVC, nesta sexta-feira (17), para falar sobre a cultura carnavalesca. O ex-vereador Cláudio Cesar, que faz parte da entidade, também participou da entrevista.

Eles são fundadores do bloco “Pagodeiros somos nós também”.

Confira a entrevista abaixo: