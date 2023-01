Presidente do Sindivarejo comenta onda de furtos no centro da cidade

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejo), Sueide Silva Torres, falou na manhã desta terça-feira (24), sobre a onda de furtos que está acontecendo recentemente no comércio de Três Lagoas. Na opinião dele é preciso que haja uma vigilância permanente, principalmente no período noturno.

“Nós sabemos perfeitamente as condições da nossa Polícia Militar e precisamos de mais efetivo na cidade, mais policiais nas ruas para inibir a ação dos bandidos”. Torres lembrou ainda que as câmeras de monitoramento instaladas na cidade ajudam bastante, porém é preciso que haja também mão de obra para manejar estes equipamentos.

“Algumas câmeras também precisam passar por manutenção, por que as imagens estão opacas e isso dificulta na hora de identificar os autores dos furtos”. O presidente disse ainda que o Poder Judiciário precisa também agir de forma mais incisiva em casos de reincidência.

Confira a entrevista completa abaixo: