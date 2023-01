Presidente do Sinted fala sobre aumento do piso salarial dos professores

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) criticou o novo piso salarial dos professores e orientou os prefeitos do país a não seguirem o aumento anunciado pelo governo federal. O posicionamento da CBM ocorre após o Ministério da Educação (MEC) anunciar o reajuste do salário base dos professores de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55.

Embora o valor seja definido pelo governo federal, são os governos municipais e estaduais que realizam o pagamento.

Para a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Sinted), Maria Diogo, a CNM está estigando os gestores cometerem ato de improbidade admirativa.

Segundo Maria Diogo, o sindicato está aguardando um ofício da prefeitura sobre o assunto, mas de acordo com ela, o prefeito Ângelo Guerreiro adiantou que vai cumprir o piso salarial do magistério.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, também adiantou que vai cumprir o piso.

A presidente do Sinted destacou que os municípios e estados que não conseguirem cumprir o piso podem solicitar complementação ao governo federal, mas precisam comprovar que não têm dotação orçamentária para isso.

Ainda segundo Maria Diogo, em Mato Grosso do Sul, a Rede Estadual, bem como a Rede Municipal em Três Lagoas, cumprem o piso salarial para 20 horas, o que faz com o Estado e o Município paguem um dos melhores salários para os professores no país.

Confira a reportagem abaixo: