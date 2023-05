Presidente do SSPM e médico comentam o cancelamento do reajuste salarial

Nesta terça-feira (9), durante o programa RCN Notícias, a jornalista Ana Cristina Santos entrevistou a Presidente do Sindicato Dos Servidores Públicos Municipal De Três Lagoas (SSPM), Luciana Braçal, e o médico Vinicius Neves. Durante a entrevista foi discutido a o cancelamento do reajuste salarial dos médicos de Três Lagoas.

A justiça determinou o cancelamento do reajuste do subsídio do prefeito, vice- prefeito e secretários de Três Lagoas, e essa decisão gera impacto também nos salários dos profissionais da saúde do município.

Confira a entrevista completa: