Presos fazem rebelião no presídio de Cassilândia

A unidade prisional de Cassilândia, a 220 km de Três Lagoas enfrenta na tarde desta quarta-feira (22) um princípio de rebelião. A informação já foi confirmada pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).



Uma fumaça preta foi vista, de diferentes pontos da cidade, saindo de dentro do presídio, aparentemente resultado da queima de colchões. A unidade prisional foi construída para abrigar 80 internos e hoje estaria com 220 detentos.



A Polícia Militar já cercou a área e a Agepen informou que o motim teria sido causado por uma desavença entre os presos. Equipes de policiais penais de outras unidades foram designadas para auxiliar, assim como demais forças de segurança.

Em nota, a Agepen confirmou o incidente e disse que "as forças de segurança estão atuando em conjunto para controlar a situação. Não há reféns e as demais providências necessárias estão sendo adotadas".