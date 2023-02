Prevaleceu a experiência na escolha de Riedel para líder do Governo na Alems

Após duas semanas de início dos trabalhos no Legislativo Estadual, o Governo do Estado definiu o parlamentar que vai representar e defender os interesses do Executivo na Casa de Leis. O deputado estadual Londres Machado (PP) foi escolhido pelo governador Eduardo Riedel para assumir a liderança do governo na Alems. Londres é o parlamentar com maior número de mandatos legislativos na história de Mato Grosso do Sul, tendo sido presidente do poder Legislativo por sete vezes.

”Eu pensei em recusar e não queria assumir cargo na Assembleia. Mas a gente não pode recusar quando a situação é muito pessoal. Eu estarei representando o governador Eduardo Riedel a pedido dele. Eu sei muito bem o que é ser líder e sei dos confrontos e desencontros entre os deputados. O meu trabalho será de um líder conciliador, com trabalho de levar as reivindicações ao governador e discutir a aprovação de todos os projetos”, afirma o deputado progressista, que vai exercer a função de líder do Governo pela primeira vez, ao lado de Pedro Pedrossian Neto (PSD) indicado para ser vice-líder.

Durante a semana os parlamentares também definiram a formação de dois grandes blocos no Legislativo estadual, o G-10 e o G-8 como vêm sendo chamados. Como era esperado, ficaram de fora dos blocos os três deputados da bancada petista, Amarildo Cruz, escolhido como líder do PT na Alems; Pedro Kemp e Zeca do PT, vice-líderes da bancada. Seguem isolados, também, sem comporem blocos, os parlamentares Lídio Lopes (Patriota), Rafael Tavares (PRTB) e João Henrique Catan (PL).

O deputado Márcio Fernandes (MDB) lidera o G-10. Neno Razuk (PL) é o vice-líder do grupo que reúne também Antonio Vaz (Republicanos), Coronel David (PL), Gerson Claro (PP), Junior Mochi (MDB), Londres Machado (PP), Pedrossian Neto (PSD), Professor Rinaldo (Podemos) e Renato Câmara (MDB). Já o G-8 tem como líder o tucano Jamilson Name e na vice-liderança Lia Nogueira (PSDB). O grupo reúne ainda Mara Caseiro (PSDB), Paulo Corrêa (PSDB), Zé Teixeira (PSDB), João César Mattogrosso (PSDB), Roberto Hashioka (União Brasil) e Lucas de Lima (PDT).

COMISSÕES

Das 16 comissões permanentes da Casa de Leis, a principal delas, a de Constituição Justiça e Redação (CCJR) já está com os titulares definidos: Antônio Vaz, João César Mattogrosso, Júnior Mochi, Pedrossian Neto e Mara Caseiro, que poderá ser escolhida para comandar a CCJR.