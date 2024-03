Multserv: Prevenção e Benefícios

A segurança eletrônica é uma ótima solução para casas e comércios. Apesar dos órgãos de segurança pública fazerem a sua parte, a violência e a invasão de propriedades, infelizmente, acontecem e, muitas vezes, causam diversos prejuízos.

Mais do que o prejuízo financeiro, sentir-se inseguro por uma possível invasão impacta, profundamente, os colaboradores de uma empresa ou os moradores de um determinado local. Afinal, quem conseguiria ficar tranquilo sabendo que pode ser vítima de algum ato de violência?

Pensando nisso, a MULTSERV destacou cinco benefícios do monitoramento eletrônico para os nossos patrimônios. Confira:

1 – Monitoramento 24h

Cada vez mais, prédios comerciais e residenciais estão investindo em monitoramento eletrônico 24h como forma de prevenção a assaltos. Espaços que fazem uso de monitoramento 24h inibem o ataque de invasores, fazendo com que funcionários ou moradores se sintam mais protegidos de possíveis arrombamentos.

2 – Pronta resposta

Contar com o serviço de monitoramento eletrônico garante que a equipe de segurança contratada consiga acompanhar movimentações suspeitas, agilizando a tomada de decisão e garantindo mais cuidado com o patrimônio, assim como evita que os colaboradores possam criar traumas ou sofrerem prejuízos financeiros.

3 – Imagens salvas em arquivos

Como grande parte dos estabelecimentos comerciais e residências possuem sistemas de monitoramento eletrônico, existe uma grande possibilidade de conseguir acompanhar a rota realizada por criminosos, ajudando o trabalho de investigação da polícia e aumentando a chance de recuperação de itens roubados através das imagens salvas em arquivos.

4 – Tecnologia a serviço da segurança

O monitoramento eletrônico é a opção perfeita para quem quer unir tecnologia à segurança. Com a utilização de câmeras de segurança, você estará protegido em todas as horas do dia. Uma Central de Monitoramento Remoto acompanhará todos os movimentos do seu patrimônio e estará pronta para agir a qualquer sinal de ameaça. É segurança e tecnologia para deixar você, sua família e seu patrimônio tranquilos.

5 – Maior tranquilidade

A segurança eletrônica traz ainda mais tranquilidade por contar com uma central de monitoramento e com funcionários em escala. A segurança é feita 24h por dia, o que diminui o risco de invasões, arrombamentos, entre outros. Com o monitoramento eletrônico, os proprietários podem ficar mais tranquilos com a segurança do patrimônio tanto estando no local ou longe dele.

A MULTSERV pode te ajudar!

A MULTSERV desenvolve estratégias e projetos integrados com a utilização de tecnologia avançada. Todos os equipamentos são fornecidos por fabricantes reconhecidos mundialmente, e são testados e homologados pela área técnica.

Para garantir a sua segurança, os serviços de monitoramento eletrônico da MULTSERV têm equipes treinadas para o pronto-atendimento das ocorrências 24 horas por dia. Conta com equipamentos de elevada tecnologia para atendimento a disparos de alarmes em residências ou estabelecimentos comerciais, CFTV com sistemas de gerenciamento, visualização e gravação de imagens, com acesso local e remoto em tempo real e conexão em rede, e também portaria remota com as melhores soluções.