De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), nesta quarta-feira (13), a previsão aponta aumento nas temperaturas, céu ensolarado e variação de nebulosidade, em Três Lagoas.

A temperatura mínima é de 23° e, a máxima, de 36°.

Continue Lendo...

Em algumas regiões de Mato Grosso do Sul, não se descarta a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. Essas instabilidades ocorrem devido a combinação de calor e umidade, uma situação típica de verão.