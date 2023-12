Previsão aponta tempo instável em Mato Grosso do Sul

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para esta terça-feira (26), indica permanência do tempo instável, com probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. Além disso, com o avanço de frente fria pelo estado de Mato Grosso do Sul, há risco de ocorrência de chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas acima de 50km/h. Além disso, devido ao fenômeno, espera-se também uma leve queda nas temperaturas, com máximas de 31°C nas regiões Sul, Leste, Bolsão e Norte do estado.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24°C e, a máxima, de 35°C. Em Paranaíba, os registros indicam 24°C como mínima e 35°C como máxima. Aparecida do Taboado apresenta variações de temperatura entre 25°C e 34°C. Inocência registra 23°C e 35°C. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 23°C, enquanto a máxima atinge 35°C.