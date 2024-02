Previsão aponta tempo instável nesta "Quarta-feira de cinzas" em Três Lagoas

Para esta “Quarta-feira de cinzas” (14), a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica sol e variação de nebulosidade ao longo do dia, na região Leste de Mato Grosso do Sul. Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica e a disponibilidade de calor e umidade devem favorecer a formação de nuvens e chuvas no estado.

“São esperadas chuvas de intensidade fraca a moderada e, pontualmente, devem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento”. De acordo com o Cemtec, tais instabilidades atmosféricas ocorrem devido a aproximação de uma frente fria aliada ao deslocamento de cavados.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24°C e, a máxima, de 36°C. Em Paranaíba, os registros indicam 24°C como mínima e 36°C como máxima. Aparecida do Taboado apresenta variações de temperatura entre 25°C e 35°C. Inocência registra 23°C e 35°C. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 23°C, enquanto a máxima atinge 36°C.