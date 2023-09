Previsão é de altas temperaturas e tempo seco em Três Lagoas

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para esta quarta-feira (20) é de tempo firme, com sol e variação de nebulosidade devido à atuação de um bloqueio atmosférico que irá favorecer uma intensa onda de calor em grande parte de Mato Grosso do Sul.

Aliado à previsão de altas temperaturas, esperam-se ainda baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10% a 20%.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima será de 22°C e, a máxima, atingirá os 36°C.

Em Anaurilândia a temperatura mínima será de 22°C e máxima de 35°C; em Paranaíba, irá variar entre 22°C e 36°C; Aparecida do Taboado terá mínima de 22°C e máxima de 36°C; Inocência apresentará mínima de 22°C e máxima de 35°C; por fim, Água Clara terá mínima de 21°C e máxima de 35°C.