A terça-feira (5), será de sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuvas à tarde, em Três Lagoas.

De acordo com a previsão do tempo emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa instabilidade ocorre devido a passagem rápida de uma frente fria, aliado ao intenso fluxo de calor e umidade.

O calor fica acentuado nas regiões Norte e Leste do Estado, em Três Lagoas a mínima registrada foi de 20°C, e a máxima pode chegar aos 33°C.