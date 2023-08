Previsão de céu ensolarado e variação de nebulosidade nesta terça-feira

Nesta terça-feira (22), Três Lagoas terá um dia de estabilidade climática, com predominância de sol e variação de nebulosidade, sem previsão de chuva.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) prevê que a temperatura mínima será de 20°C, enquanto a máxima atingirá os 33°C. A umidade relativa do ar está estimada entre 15% e 35%.

Outras cidades da região também experimentarão condições semelhantes: em Anaurilândia, a temperatura vai de 21°C a 34°C; em Paranaíba, varia de 19°C a 34°C; em Ponta Porã, os termômetros ficam entre 21°C e 32°C; Aparecida do Taboado registra mínima de 20°C e máxima de 33°C; Inocência terá mínima de 19°C e máxima de 33°C; por fim, Água Clara apresenta mínima de 19°C e máxima de 33°C.