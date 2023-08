Três Lagoas tem previsão de chuva e baixas temperaturas durante a semana

O clima ao longo desta semana será caracterizado por instabilidade, incluindo chuvas, tempestades e temperaturas amenas, de acordo com as informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Nesta segunda-feira (28), em Três Lagoas, a temperatura mínima está prevista para ser de 16°C, alcançando uma máxima de 25°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 80% e 50% em todo o estado.

Em Anaurilândia, a temperatura oscilará entre 14°C e 25°C; em Paranaíba, entre 16°C e 26°C; Aparecida do Taboado terá mínima de 16°C e máxima de 26°C; Inocência apresentará mínima de 16°C e máxima de 25°C; por fim, Água Clara exibirá mínima de 16°C e máxima de 25°C.