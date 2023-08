A meteorologia indica que, nesta terça-feira (15), o dia será de sol e variação de nebulosidade. O céu deverá ficar parcialmente nublado. Porém, pode ocorrer pancadas de chuvas isoladas.

De acordo com as informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), prevalecem as altas temperaturas e os valores de umidade relativa do ar podem variar entre 80% e 30%.

As temperaturas continuam elevadas, em Três Lagoas, a mínima registrada foi de 19°C e, a máxima, pode chegar aos 34°C.