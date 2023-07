Previsão de sol e tempo seco em Três Lagoas

A meteorologia indica que a sexta-feira (28), será de tempo estável, ensolarado e quente em Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o dia será de sol com variação de nebulosidade devido ao avanço de alta pressão pós-frontal que favorece o clima quente e seco. Pancadas isoladas de chuva apenas na região Sul do Estado, por conta de uma frente fria.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de baixa umidade do ar. A umidade relativa do ar está variando entre 20% e 30%. Com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 17°C, e a máxima pode chegar aos 31°C.