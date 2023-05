Previsão de tempo estável e seco nesta sexta-feira em Três Lagoas

A previsão para a sexta-feira (26) indica tempo estável, com sol e variação de nebulosidade devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o clima quente e seco em Três Lagoas.

De acordo com Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas tendem ficar mais amenas na madrugada e ao amanhecer, no decorrer do dia as temperaturas tendem a elevar devido às condições do tempo seco.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 17°C, e a máxima pode chegar aos 30°C.

Para o final de semana a previsão do tempo prevê mudanças climáticas com a chegada de uma nova frente fria que traz chuva para Mato Grosso do Sul.

O sábado (27), será de sol e tempo seco, as temperaturas devem registrar à mínima de 18°C, e a máxima pode chegar aos 31°C.

No domingo (28), o dia amanhece com sol, mas tem previsão de chuva para tarde, os termômetros podem registrar à mínima de 19°C, e a máxima de 31°C.