Previsão de tempo estável e sem previsão de chuva para Três Lagoas

A previsão do tempo para esta sexta-feira (29), será de sol com algumas nuvens, mas não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), indica aumento de temperaturas em grande parte de Mato Grosso do Sul. Além disso, devido ao avanço de uma frente fria oceânica, de fraca intensidade, aliada ao aquecimento diurno devem ocorrer chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de ventos em áreas isoladas.

Aliado às altas temperaturas, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20% e 40%. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e, quando possível, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

Em Três Lagoas, a temperatura será amena, a mínima registrada foi de 20°C, e a máxima pode chegar aos 34°C.