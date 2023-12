Previsão de tempo estável e temperatua máxima de 36°C em Três Lagoas

A quarta-feira (27), será de sol com aumento de nuvens no decorrer do dia, mas não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

Segundo informações da previsão meteorológica, emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), mesmo com aquecimento diurno e altos índices de umidade não tem previsão de chuva para região Leste de Mato Grosso do Sul. Alerta de tempestade e chuva forte apenas para a região Norte o Estado.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 24°C, e a máxima pode chegar aos 36°C.