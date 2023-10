Sexta-feira de tempo instável e tem previsão de chuva forte para Três Lagoas

Em Três Lagoas, a sexta-feira (27), será de tempo instável, sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado, e tem previsão de chuva a qualquer hora do dia.

Segundo o boletim meteorológico emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), chuvas e intensidade fraca a moderada, que localmente podem ficar mais intensas seguidas de tempestades com raios, rajadas de vento e, pontualmente queda de granizo.

Essas instabilidades atmosféricas podem atingir todo o Estado, com destaque para as regiões sul, sudeste, leste, central e nordeste de Mato Grosso do Sul. Isso ocorre devido ao deslocamento de cavados e o intenso fluxo de calor e umidade, aliado a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai.

A temperatura mínima em Três Lagoas, foi de 25°C, e a máxima pode chegar aos 33°C.